Более 300 кг кокаина изъяли у россиянина в Подмосковье
Фото - © ФСБ РФ/РИА Новости
В Подмосковье задержали безработного россиянина с более чем 300 кг кокаина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.
По данным правоохранителей, мужчина является участником банды, которая занимается сбытом запрещенных веществ через интернет. Фигурант подозревается в причастности к организации канала поставок особо крупных партий кокаина из Латинской Америки в Европу.
Злоумышленника задержали с поличным при транспортировке особо крупной партии наркотиков. У него изъяли 311,6 кг кокаина.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемого поместили под стражу.
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