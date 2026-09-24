Пять деревень Нижегородской области носят необычные названия

Доенки находятся на правом берегу Алсмы, примерно в 24 километрах к северо-востоку от Бора. Происхождение названия неизвестно.

Журелейка расположена в семи километрах к северо-востоку от Ардатова. Село основали выходцы из Карачарова более 280 лет назад. По легенде, прежде его называли Журавлейкой из-за журавлей на окрестных болотах. Исследователи связывают название с речкой, имя которой имеет мордовское происхождение. В документах XIX века встречаются оба варианта.

Загзы находятся в Варнавинском округе и входят в Михаленинский сельсовет. Название деревни произошло от традиционного марийского имени Саксай.

Клопиха стоит на левом берегу Линды в Семеновском округе, примерно в 54 километрах от Нижнего Новгорода. В 1859 году здесь было 10 дворов и 56 жителей. В 2002 году в деревне жили 18 человек, в 2010-м — 11, а к 2020-му осталось восемь.

Непогодиха входит в Шудский сельсовет Варнавинского округа. Деревня появилась во второй половине XIX века, после отмены крепостного права в 1861 году. По преданию, ее назвали в честь основателя — крестьянина по прозвищу Непогодка Иванов.

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