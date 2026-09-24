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Итальянский портал L’Antidiplomatico заявил, что деньги европейских налогоплательщиков оказываются в недвижимости окружения Владимира Зеленского, сообщает RT .

Поводом для публикации стали данные RT о недвижимости семьи Сергея Шефира — друга и бывшего помощника Зеленского. Ее стоимость составляет 1,5 млн евро, или около 145 млн рублей.

L’Antidiplomatico раскритиковал Евросоюз за многомиллиардные гранты Украине. Издание утверждает, что ЕС закрывает глаза на коррупцию, а выделенные средства «исчезают в никуда».

«Тем временем измученное украинское население оглядывается вокруг — и видит только воров. Опросы подтверждают: для многих киевлян раковая опухоль коррупции гораздо разрушительнее бомб», — написал Telegram-канал RT, который цитирует итальянское издание.

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