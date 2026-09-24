RT показал фильм о выездах бойца Гусара в Северске

Гусар и его напарник вывозят раненых на электроэндуро с тележкой. По словам бойца, они проезжают по 20—30 м за минуту-две, а затем ждут по 15 минут: небо над Северском неспокойное.

Поездки сняла нагрудная камера Гусара. В фильм вошли 16 минут съемки практически одним кадром, без монтажа и склеек.

Поплавский и военный оператор Виктор Кирчев провели два месяца в освобожденном Северске. Ранее вышли серии «Пролог», «Дневник первый: проводник», «Запись II. Поиск», «Запись III. Разведка», «Запись IV. Эвакуация» и «Дневник V: точка ноль».

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