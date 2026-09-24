В Москве ночь на 24 сентября стала самой теплой за 77 лет наблюдений

Среднесуточная температура воздуха в мегаполисе уже восьмые сутки подряд превышает норму на три градуса. А ночь на 24 сентября стала аномально теплой.

Минимальная температура, по данным базовой метеостанции города (ВДНХ), составила плюс 16,5 градуса. Это на 9-10 градусов выше климатической нормы. Ночь на 24 сентября стала самой теплой с начала осени наряду с ночью на 2 сентября.

Более того, так тепло в ночь на 24 сентября не было в Москве минимум 77 лет. Также ожидается, что тепло сохранится на протяжении дня — столбики термометров в Москве могут показать до плюс 20 градусов.

Однако уже в пятницу мегаполис накроет похолодание. Ночью температура опустится до плюс 10 градусов, а днем будет не больше плюс 15 градусов. По ночам в субботу и в воскресенье в столице температура будет опускаться до плюс 5 — плюс 7 градусов.

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