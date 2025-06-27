Перечень объектов животного мира Подмосковья пополнился 100 видами беспозвоночных

По заказу министерства экологии и природопользования Московской области подготовлен актуализированный перечень объектов животного мира, обитающих в Московской области. Специалистами собрана и проанализирована информация о новых находках и встречах в регионе, большую часть из которых составили беспозвоночные, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Обновленный перечень содержит 5 258 видов животных, что свидетельствует о богатом биоразнообразии региона. В него входят: 76 видов млекопитающих, 305 видов птиц, 11 видов земноводных, 7 видов пресмыкающихся, 4 859 беспозвоночных животных. По сравнению с прошлым годом перечень пополнился 100 видами беспозвоночных, сведения об обитании которых на территории Московской области появились за год в научных публикациях и каталогах.

В частности, перечень пополнился следующими отрядами беспозвоночных: тараканы (4 вида), сеноеды (17 видов), кожееды (9 видов), двукрылые (настоящие мухи и плодовые мушки 18 видов), равнокрылые (добавлено 27 видов тли). Из других групп были дополнены сведения о златоглазках (6 видов), жесткокрылых (3 вида), уховертках (3 вида), веснянках (1 вид), верблюдках (2 вида), чешуекрылых (9 видов), муравьиных львах (1 вид).

«Московская область может по праву гордиться своим богатым и разнообразным животным миром. Обновленный перечень лишь подтверждает, что наш регион является домом для множества видов, от крупных млекопитающих до маленьких беспозвоночных, и требует бережного отношения к этому уникальному природному наследию. Пополнение перечня объектов животного мира – важный шаг в изучении и сохранении биоразнообразия Московской области», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.