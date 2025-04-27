РБК: лидеры 19 стран подтвердили участие в параде Победы в Москве

Подтвердили приезд в Москву для участия в параде Победы лидеры 19 стран. Также двое глав государств получили приглашения, но не подтвердили приезд, сообщает РБК .

На мероприятии в честь 80-летия в российскую столицу прибудут президенты Бразилии и Буркина-Фасо Лула да Силва и Ибраим Траоре, лидеры Венесуэлы и Въетнама Николас Мадуро и То Лам, главы Кубы и Сербии Мигель Диас-Канеля и Александр Вучич, председатели Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также многие другие.

Большой парад Победы проходит в Москве на Красной площади ежегодно 9 мая. В нем участвуют российские войска и техника, если позволяет погода, то еще организуют пролет авиации.

В столице уже начали подготовку, на улицах нарисовали желтую разметку для военной техники, также проходят репетиции.

В истории СССР, а затем РФ всего было 34 парада Победы. Четыре в советский период —в 1945, 1965, 1985 и 1990 годах. Практика проводить парад каждый год пришла в 1995 году после развала СССР.