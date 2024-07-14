Дональд Трамп-младший заявил, что отец продолжит защищать интересы США

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Трамп-младший: отец никогда не перестанет бороться за спасение Америки

Сын кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах в США Дональда Трампа заявил, что отец продолжит политическую борьбу и будет защищать интересы Соединенных Штатов, сообщает радио Sputnik .

«Он никогда не перестанет бороться за спасение Америки», — написал Дональд Трамп-младший на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Накануне 20-летний житель штата Пенсильвания открыл стрельбу по Трампу и участникам предвыборного митинга. В результате нападения погиб 1 человек, еще двое получили ранения, в том числе экс-президент США. Силовики ликвидировали стрелка.

Президент США Джо Байден осудил покушение и провел телефонный разговор со своим предшественником Дональдом Трампом.