Россиянка с детьми целых две недели пряталась от мира в индийской пещере

В труднодоступной пещере в южном индийском штате Керала полицейские обнаружили 40-летнюю россиянку Нину Кутину с двумя малолетними детьми, которые две недели скрывались от общества, сообщает издание PTI со ссылкой на местных правоохранителей.

«Духовно настроенная русская женщина и ее двое маленьких детей были спасены из отдаленной пещеры, расположенной в безмятежных, но опасных холмах Раматиртха в талук Кумта в округе Уттара-Каннада», — говорится в публикации.

Семью обнаружили в ходе патрулирования после схода оползня в местных лесах. Женщина вместе с шестилетним и четырехлетним детьми провела две недели в полной изоляции от общества.

Выяснилось, что Кутина, которая несколько лет назад приехала в Индию по рабочей визе, отправилась из Гоа в Гокарну — известный духовный центр на побережье, который славится своими религиозными и медитативными традициями. Проникнувшись интересом к индуизму и индийским духовным практикам, россиянка решила поселиться с детьми на покрытых лесом холмах.

Семья стала жить в пещере и сделала ее местом для духовных практик. Внутри Кутина установила изображение идола Рудры для молитв и медитаций. Основной источник пищи — дикие плоды, но полиция расследует, как женщина с детьми выживали в лесу.

В результате проверки было установлено, что срок действия визы Кутиной истек еще в 2017 году. Семье было предоставлено временное жилье. В ближайшее время их планируют отправить в Бангалор для последующей депортации из страны.

Ранее стало известно, что японская полиция расследует загадочную смерть 50-летней россиянки в Осаке. Женщина проживала одна в квартире, где и было найдено ее тело с многочисленными кровоподтеками и следами побоев.