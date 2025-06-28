Японская полиция расследует загадочную смерть россиянки в Осаке

В японском городе Осака обнаружено тело 50-летней российской гражданки с признаками насильственной смерти, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Женщина проживала одна в квартире, где и было найдено ее тело. На лице и теле погибшей зафиксированы многочисленные кровоподтеки и следы побоев, что заставило полицию рассматривать версию убийства.

Тревогу забил супруг погибшей, также гражданин России, проживающий отдельно. По его словам, он несколько дней не мог дозвониться до жены и, обеспокоившись, лично приехал проверить ее квартиру. Прибыв на место, муж обнаружил запертую изнутри дверь и тело супруги. Предварительный осмотр показал, что в жилище отсутствуют следы ограбления или беспорядка, что усложняет определение мотива преступления.

Японские правоохранительные органы тщательно изучают все возможные версии произошедшего, включая бытовой конфликт и криминальные связи. Особое внимание уделяется кругу общения погибшей и ее деятельности в Японии.