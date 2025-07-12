Почти четверть месячной нормы осадков выпала в центре Москвы в субботу

Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре Москвы во время сильнейшего субботнего ливня, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В субботу ураган бушует на территории Московского региона. Сильный ливень затопил ряд улиц, а сильный ветер валит деревья прямо на дороги и автомобили. Также во время мощного ливня молния попала в Останкинскую башню.

Москвичам советуют парковать автомобиль вдали от деревьев и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Кроме того, после субботнего ливня горожан просят оперативно сообщать о временных подтоплениях в соответствующие службы.