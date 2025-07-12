Американская компания решила воскресить древнюю бескрылую птицу моа

Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон совместно с американской биотехнологической компанией Colossal Biosciences планируют воскресить древнюю бескрылую птицу моа, которая обитала в Новой Зеландии и была истреблена приблизительно 600 лет назад, сообщает издание Naked Science .

Известный режиссер является владельцем одной из крупнейших коллекций останков птиц моа. При этом самым древним найденным останкам моа от 16 до 19 млн лет.

Эти похожие на страусов сухопутные птицы благополучно жили в Новой Зеландии до тех пор, пока туда не пришли маори. Они заселили острова в XIV веке. После этого в течение примерно двух веков древние охотники полостью истребили моа.

Джексон совместно с новозеландским сценаристом и кинопродюсером Френсис Уолш выделили 15 млн долларов на воскрешение древней птицы.

В компании отметили, что сейчас главная задача — извлечь ДНК из лучше всего сохранившихся костей древних птиц. В дальнейшем планируется сравнить этот геном с таковым у современных дальних «родственников» моа — страусов эму, а также обитающих в Центральной и Южной Америке тинаму. Они известны тем, что откладывают разноцветные яркие яйца. Есть основания полагать, что один из этих видов может стать объектом для генной модификации в будущем.

Ранее стало известно, что ученые представят на конференции Гольдшмидта в Праге доказательства, что массовые извержения вулканов могут начаться в России, Антарктиде, Северной Америке и Новой Зеландии из-за таяния ледников.