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Сотни вулканов могут проснуться на Земле из-за таяния ледников

Массовые извержения вулканов могут начаться в России, Антарктиде, Северной Америке и Новой Зеландии из-за таяния ледников. Такие выводы ученые представят на конференции Гольдшмидта в Праге, сообщает РЕН ТВ .

Сотни вулканов находятся под ледниками. Однако «ледяные щиты» отступают, поэтому вулканы становятся более активными.

Подобный процесс сильно повлиял на Исландию, которая находится над расходящимися Североамериканской и Евразийской тектоническими плитами. Тогда вулканы стали извергаться после таяния ледников.

Ранее на индонезийском острове Флорес началось извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Местные жители публикуют страшные кадры, как над кратером поднялось облако пепла высотой 11 километров.