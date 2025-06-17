Страшно красиво: над вулканом в Индонезии поднялся столб пепла высотой 11 км

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Извержение вулкана началось на острове Флорес в Индонезии

На индонезийском острове Флорес началось извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Местные жители публикуют страшные кадры, как над кратером поднялось облако пепла высотой 11 километров, сообщает «Осторожно, новости» .

На фото и видео запечатлены красоты острова: пальмы, горы. Вместе с тем жители засняли, как в одночасье над кратером вулкана возникло огромное и ужасающее облако пепла.

11-километровый столб виден изо всех уголков острова. Кто-то в момент его появления был в движении на дороге, кто-то занимался спортом.

Жителей предупредили о возможных лавовых потоках. Они появятся в случае сильного дождя.

Ранее вулкан извергался в мае этого года, а до этого — в марте. Из-за этого авиакомпаниям пришлось отменять или задерживать рейсы на Бали.

Ранее были опубликованы кадры нового извержения вулкана Килауэа на Гавайях. 100-метровый столб лавы поднялся над поверхностью земли.