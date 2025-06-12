100-метровый фонтан лавы: опубликованы кадры нового извержения вулкана Килауэа

Утром 11 июня в 11:57 по гавайскому времени произошло новое извержение вулкана Килауэа, которое попало на видео. На опубликованных кадрах видно, как 100-метровый столб лавы поднимается над поверхностью земли, пишет РИА Новости .

По данным Геологической службы США (USGS), извержение вулкана началось 11 июня в 11:57 по местному времени. В Москве в это же время было уже 12 июня, а на часах отображалось время — 00:57.

«25-й эпизод продолжающегося извержения Халемаумау (кратер на вершине Килауэа — ред.) начался в 11: 57 утра по гавайскому времени 11 июня 2025 года, а объем и сила фонтанов и потоков лавы заметно возросли по состоянию на 12:30 дня», — говорится в сообщении USGS.

Специалисты оценивают высоту лавы в 100 метров над поверхностью Земли. В 20:31 (09:31 по мск, 12 июня — ред.) извержение из северного жерла приостановилось. Этот вулкан считается одним из самых активных на планете.

Ранее Килауэа извергался в феврале 2025 года. Тогда лава поднималась на высоту в 122 метра над поверхностью планеты.