Опубликованы кадры мощного извержения вулкана на Гавайских островах

На Гавайских островах продолжается впечатляющая вулканическая активность. Один из наиболее деятельных вулканов Земли — Килауэа — в очередной раз выдал величественные фонтаны раскаленной магмы, этот момент попал на видео, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что фонтаны лавы взмывают высоко ввысь. По оценкам экспертов, высота достигает почти 122 метров.

За последние два месяца это уже десятое извержение вулкана, причем предшествующие события варьировались по продолжительности от нескольких часов до целой недели. Несмотря на грандиозность природного явления, местное население находится в безопасности — об этом сообщают представители властей, хотя и держат ситуацию под постоянным контролем.

Величественное зрелище извергающейся лавы, клубы дыма и вулканического пепла создают завораживающую картину, которая привлекает внимание наблюдателей со всего мира. Туристы и местные жители фотографируют природное явление и делятся кадрами в соцсетях.