Ступинская больница получила два новых гастроскопа

Отделение эндоскопии Ступинской больницы за последний год обновило оборудование: два гастроскопа Olympus позволяют детально исследовать слизистую и выявлять ранние признаки онкологических изменений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врач-эндоскопист высшей категории Ступинской больницы, кандидат медицинских наук Марина Долгова рассказала об обновлении отделения. Два новых гастроскопа японского производителя Olympus заменили прежние аппараты.

Оборудование дает изображение высокой четкости. Режим узкоспектрального освещения NBI помогает оценить сосудистый рисунок и рельеф слизистой, заподозрить онкологические изменения на ранней стадии. Современные видеоскопы тоньше прежних фиброскопов и технически позволяют обследовать даже новорожденных.

Во время гастроскопии теперь можно взять биопсию и выполнить экспресс-тест на Helicobacter pylori. Выявление инфекции помогает терапевтам и гастроэнтерологам своевременно назначить лечение, снизить риск рецидивов язвенной болезни, обострений гастрита и более серьезных заболеваний.

За год поток пациентов значительно вырос. В среднем ежедневно в больнице проводят около 15 гастроскопий и пяти колоноскопий. Помощь получают стационарные, амбулаторные и экстренные пациенты. В отделении работают опытные врачи и медсестры, подготовленные к экстренным ситуациям. Обученный персонал обрабатывает и хранит эндоскопы с применением специальных тестов для обеспечения эпидемиологической безопасности.

Врачи объясняют ход исследования и обсуждают ощущения пациентов. Вопросы дополнительного обезболивания или седации решают индивидуально с учетом текущих организационных возможностей. Отделение продолжает работу над повышением комфорта обследований.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.