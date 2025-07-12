Известный ученый оказался отцом подростка, напавшего на девочек в Подмосковье

Ученый-физик, кандидат наук и создатель ювелирного бренда оказался отцом 16-летнего подростка, который напал и избил двух девочек в подмосковном Домодедове, сообщает 112 .

Марко Тумаш является известным ученым и специалистом в области лазерной физики. Около 20 лет назад он запустил и свой ювелирный бренд Marko.

Накануне днем в лесополосе вблизи одного из СНТ 16-летний Адонис Тумаш с молотком и металлическим прутом нанес удары по голове двум девочкам 13 и 16 лет. Пострадавших школьниц экстренно госпитализировали в городскую больницу.

Следователи оперативно задержали неадеквата. В ходе допроса Адонис сознался в содеянном. В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство).