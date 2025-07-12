В Подмосковье задержали 16-летнего подростка, напавшего на девочек с молотком

В городском округе Домодедово задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в нападении на двух девочек, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Согласно данным следствия, накануне днем в лесополосе вблизи одного из СНТ подозреваемый молотком нанес удары по голове двум девочкам 13 и 16 лет. Одной из пострадавших удалось сбежать и рассказать о случившемся родителям. На место вызвали медиков. Девочек экстренно госпитализировали в городскую больницу.

Следователи оперативно установили личность и задержали подростка. В ходе допроса задержанный сознался в содеянном. В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство).

Специалисты осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.