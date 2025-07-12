В Подмосковье неизвестный маньяк пытался убить двух девочек-подростков

Неизвестный мужчина напал и пытался убить двух девочек-подростков. Местные жители утверждают, что почерк нападавшего свидетельствует, что это был маньяк, сообщает Kp.ru .

Нападение произошло 11 июля в СНТ около аэропорта Домодедово.

По словам одного из жителей садового товарищества, мужчина услышал, что пожилая соседка беспокойным голосом ищет свою 13-летнюю внучку. При этом в руку у женщины один из тапочек ребенка, который она нашла на дороге. Вдвоем они поехали искать девочку и наткнулись на 12-летнего друга внучки.

Мальчик был напуган и отвел бабушку с соседом в лесополосу неподалеку от въезда в поселок, где вся в крови и лежала 13-летняя девочка. Взрослые оказали пострадавшей первую помощь и вызвали скорую.

Позднее выяснилось, что неизвестный напал еще на одну девочку-подростка. Мужчина набросился со спины и ударил жертву по голове. Девочке удалось сбежать и спрятаться на территории СНТ. На первую девочку маньяк напал с ножом.

По словам детей, при нападениях мужчина применял неизвестный удушающий газ. Предположительно, речь идет о перцовом баллончике. При этом на лице у нападавшего была маска. Из-за проезжающих автомобилей преступник бросил в лесополосе истекающую кровью жертву.

Пострадавших госпитализировали в местную больница, а затем направили на лечение в Москву. В настоящее время порезанная девочка находится в реанимации. В субботу правоохранительные органы задержали нападавшего.

Ранее в Херсонской области завершилось расследование дела мужчины, который убивал проституток, делал из них консервы и продавал мясо на местном рынке. При обыске сотрудники полиции обнаружили 120 банок с едой домашнего приготовления.