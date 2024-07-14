Байден и Трамп переговорили после стрельбы в Пенсильвании

сегодня в 05:46

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим предшественником Дональдом Трампом после покушения, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

«Сегодня вечером президент Байден поговорил с бывшим президентом Трампом», — сообщил представитель американской администрации.

Ранее во время встречи со сторонниками в штате Пенсильвания Трамп был ранен в ходе стрельбы.

Политик получил повреждение уха, его осмотрели врачи и выписали из больницы.

Ранения получили еще два человека.

Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы. Он мог быть снайпером и использовать штурмовую винтовку AR.

Ранее Байден осудил инцидент на митинге и призвал страну к объединению.