На месте стрельбы на митинге Трампа нашли оружие

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Силовики обнаружили винтовку на позиции стрелявшего в Трампа

Американские спецслужбы обнаружили винтовку на позиции стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

«Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы на митинге», — указано в сообщении агентства.

Эта винтовка относится к полуавтоматическим винтовкам.

Такой тип оружия разрешено к продаже в США, указано в открытых источниках.

По некоторым данным, стрелок был ликвидирован Секретной службой.

Ранее Трамп рассказал о своем ранении в ходе встречи со сторонниками в Пенсильвании.