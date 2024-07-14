На месте стрельбы на митинге Трампа нашли оружие
Силовики обнаружили винтовку на позиции стрелявшего в Трампа
Американские спецслужбы обнаружили винтовку на позиции стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.
«Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы на митинге», — указано в сообщении агентства.
Эта винтовка относится к полуавтоматическим винтовкам.
Такой тип оружия разрешено к продаже в США, указано в открытых источниках.
По некоторым данным, стрелок был ликвидирован Секретной службой.
Ранее Трамп рассказал о своем ранении в ходе встречи со сторонниками в Пенсильвании.