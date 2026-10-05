В Химках поздравили учителей и воспитателей из семей участников СВО

В честь Дня учителя глава Химок Инна Федотова встретилась с педагогами и сотрудниками дошкольных учреждений, чьи близкие сейчас выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции. Теплая встреча прошла в доме детского творчества «Созвездие», сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

В центре внимания оказались женщины, которые ежедневно совмещают работу в школе и детском саду с заботой о доме и тревогой за близких, находящихся на передовой. Таким педагогам особенно важно чувствовать поддержку и знать, что они не одни.

Глава округа Инна Федотова обратилась к собравшимся со словами искренней благодарности за стойкость, терпение и значимый вклад в воспитание будущего поколения.

«Для меня было важно не только поздравить вас с профессиональным праздником, но и сказать каждой: мы рядом, мы слышим вас, мы понимаем, как вам нужны это тепло и общение», — подчеркнула глава округа Инна Федотова.

За чашкой чая учителя и воспитатели смогли обсудить профессиональные вопросы, поделиться опытом и просто отвлечься от повседневных забот в кругу коллег.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.