Экс-мэр Махачкалы Мусаев опроверг информацию о гибели сына в аварии в Таиланде

Бывший глава Махачкалы Муса Мусаев опроверг распространившиеся в СМИ сведения о гибели своего сына в дорожно-транспортном происшествии. Он не разбился на мопеде, сообщает Telegram-канал Baza .

До этого в СМИ появились публикации о том, что сын экс-чиновника Асхабали Мусаев якобы разбился насмерть во время поездки на мопеде в Таиланде.

Муса Мусаев в беседе с сотрудниками Baza заявил, что данные сообщения не соответствуют действительности. Он назвал появившиеся новости откровенным вбросом, и подчеркнул, что с его сыном все в порядке.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что сын бывшего градоначальника Асхаб Мусаев якобы погиб в дорожной аварии на тайском острове Пхукет. По данным источника, молодой человек уехал в Таиланд несколько месяцев назад из-за конфликта в Дагестане. В ночь на 5 октября, он, предположительно, скончался в местной больнице от тяжелых травм, полученных в ДТП.

Семья Мусы Мусаева не впервые оказывается в центре внимания. В 2018 году экс-мэра приговорили к 4 годам колонии за земельные махинации в Махачкале. Другой его сын, Бадрудин, в июле того же года получил 2,5 года лишения свободы за оскорбление и нападение на сотрудников полиции. Однако после оглашения приговора успел покинуть Россию. Всего у бывшего главы города четверо детей.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.