Священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей Андрей Ткачев высказался о дружбе между мужчиной и женщиной. Он заявил, что рано или поздно такие отношения все равно заканчиваются блудом. Видео с проповедью разместила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале .

Представитель РПЦ подчеркнул, что никакого «вольного обращения» между мужчиной и женщиной быть не должно, потому что рано или поздно все обернется «трагедией». При этом не имеет значения, кем друг другу приходятся люди. Он сравнил мужчину и женщину с огнем и соломой.

«Мужчина и женщина — это огонь и солома. Маленький огонь, мокрая солома — это только вопрос времени. Солома подсохнет, огонь разгорится, они сблудят, если создать необходимые условия для этого», — заявил протоиерей.

Он подчеркнул, что во время постоянного общения люди постепенно сближаются. Сначала женщина «бутерброд принесет», потом свитер, когда холодно, затем книги будут обсуждать, а приведет все к одному — блуду.

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