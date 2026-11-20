Учителя биологии, педагоги-психологи и классные руководители школ Долгопрудного приняли участие в практическом семинаре «Твоя жизнь до рождения», посвященном семейным ценностям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники семинара обсудили современные взгляды на место детей в семье и психологическое сопровождение школьников как будущих родителей.

Встречу организовало управление образования Долгопрудного совместно с фондом защиты семьи, материнства и детства имени Святителя Николая Чудотворца и кафедрой эмбриологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Педагогам показали фильм «Чудо жизни», в котором с помощью компьютерных технологий воссозданы этапы внутриутробного развития человека. Картина сочетает биологическую информацию с эмоциональной составляющей.

«Семинар объединил науку, которой в школе мы посвящаем большую часть времени, с этикой. И это правильный подход: интеллектуальное развитие учащихся должно сопровождаться нравственным ростом», — отметила учитель лицея № 5, муниципальный депутат Анжелика Тавадова.

Фильм и методические материалы организаторов стали основой для последующего интерактивного урока. Педагоги получили материалы для работы со школьниками по укреплению ценности жизни, семьи и родительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.