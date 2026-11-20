В Солнечногорске проверили большегрузы во время рейда «Грузовик»

Сотрудники дорожной полиции выявили пять нарушителей во время рейда «Грузовик» на Ленинградском шоссе в Солнечногорске 19 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники 1-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» 19 ноября провели в Солнечногорске рейд «Грузовик». Проверка на Ленинградском шоссе была направлена на повышение безопасности движения и снижение числа аварий с грузовым транспортом.

Инспекторы проверяли документы водителей, техническое состояние грузовиков и данные тахографов, фиксирующих режим труда и отдыха. Водителям напомнили, что штраф за нарушение требований к использованию тахографа может достигать 5 тыс. рублей.

Полицейские также провели беседы о соблюдении правил дорожного движения, требований к перевозке грузов и режима труда и отдыха. Всего выявили пять нарушителей.

«Профилактические рейды помогают не только выявлять нарушения, но и предотвратить потенциальные аварии. Проверки приносят свои результаты. Это напрямую влияет на безопасность на дорогах», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Инспекторы сообщили, что число проверок в округе увеличили из-за роста количества ДТП с участием большегрузов.

Каналы в МАХ: «Солнечногорск. Главное»; главы округа Константина Михалькова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.