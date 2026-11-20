Трагедия в зоопарке Цинциннати: что случилось со знаменитой бегемотихой Фионой

В американском зоопарке Цинциннати умерла бегемотиха Фиона, которая стала известна во всем мире после своего появления на свет. Девятилетнее животное не удалось спасти после того, как оно проглотило вязаную шапку, случайно попавшую в вольер. Об этом 19 ноября сообщили представители Cincinnati Zoo & Botanical Garden.

Как врачи боролись за жизнь бегемотихи Фионы

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Ветеринары и сотрудники зоопарка несколько дней пытались помочь Фионе избавиться от постороннего предмета. Животному оказывали круглосуточную помощь, следили за его состоянием и проводили обследования. Специалисты использовали даже вибрационную платформу, которую одолжили на конной ферме: предполагалось, что вибрация поможет шапке продвинуться по пищеварительному тракту.

Однако предпринятые меры не помогли. По данным Associated Press, операция была слишком сложной и рискованной для взрослого бегемота. В итоге Фиона не пережила возникшее осложнение.

Как уточнили в зоопарке, шапка оказалась в вольере случайно: посетитель подбросил ее в воздух, после чего предмет подхватил потолочный вентилятор и отбросил через небольшое отверстие в сторону животного. Инцидент произошел 8 ноября.

Почему Фиона стала знаменитой

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Фиона появилась на свет 24 января 2017 года в зоопарке Цинциннати. Она родилась примерно на шесть недель раньше срока и весила всего около 13 килограммов — значительно меньше обычного веса новорожденного нильского бегемота.

Малышка не могла самостоятельно стоять и питаться, поэтому сотрудники зоопарка круглосуточно заботились о ней. Ее кормили из бутылочки, помогали набирать вес и осваивать необходимые для жизни навыки. Специалисты публиковали фотографии и видео, рассказывая о каждом этапе восстановления.

История маленькой бегемотихи быстро привлекла внимание пользователей интернета. За ее взрослением следили миллионы людей, а сама Фиона стала одним из символов зоопарка Цинциннати. О ней выпускали детские книги, создавали сувениры и рассказывали в социальных сетях.

Фиона также помогла привлечь внимание к сохранению нильских бегемотов и стала узнаваемым животным далеко за пределами США.

Семья Фионы и память о ней

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У Фионы остались мама Биби и младший брат Фриц, который родился в 2022 году. В зоопарке сообщили, что животное было очень любимо сотрудниками и посетителями, а его история вдохновила множество людей по всему миру.

После объявления о смерти бегемотихи посетители начали приносить цветы и открытки к статуе Фионы у входа в зоопарк. Жители Цинциннати и поклонники животного из других городов США публикуют слова соболезнования.

В администрации зоопарка отметили, что Фиона останется в памяти людей благодаря своей истории — от непростого рождения до превращения в одну из самых известных обитательниц зоопарков мира.