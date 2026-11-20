Комиссия 20 ноября проверила системы противопожарной защиты дома № 8 на улице Легостаева в Королеве после жалоб жителей на неисправность дымоудаления. Проверка подтвердила исправность оборудования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профильная комиссия совместно со специалистами управляющей компании обследовала системы противопожарной защиты дома № 8 на улице Легостаева. Поводом стали жалобы жителей на работу дымоудаления.

Тестирование показало, что приточно-вытяжная противодымная вентиляция работает в штатном режиме. Автоматика сначала отключила общую вентиляцию и запустила вытяжку для удаления дыма из коридоров. Через 20–30 секунд — после паузы, необходимой для безопасного удаления продуктов горения, — включились вентиляторы подпора воздуха, защищающие лестничные клетки и лифтовые шахты.

Специалисты также проверили входные и тамбурные двери. При запуске вытяжки дверь характерно «прижимается», а после включения подпора легко открывается. Такой режим свидетельствует об исправности клапанов и автоматики.

По итогам обследования комиссия подтвердила исправность систем противопожарной защиты и готовность дома к безопасной эвакуации людей в случае пожара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.