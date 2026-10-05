Травматологи во Фрязино восстановили кисть пациента с помощью донорской кости

Врачи Щелковской больницы в стационаре во Фрязино пересадили фрагмент донорской кости 42-летнему мужчине с застарелым переломом и разрывом сухожилия. Операция позволила восстановить анатомическую структуру и вернуть подвижность левой кисти, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина обратился в травматологическое отделение стационара во Фрязино с болью и снижением функции левой кисти. Травму он получил примерно за месяц до обращения, но сразу за медицинской помощью не пришел.

Врачи выявили застарелый многооскольчатый перелом пястной кости и разрыв сухожилия. К моменту обращения сухожилие начало атрофироваться, а костные отломки — разрушаться.

«Стандартные методы фиксации с использованием одних только металлоконструкций в данном случае были бы неэффективны из-за значительного дефекта костной ткани. Единственным способом сохранить кисть и ее функции стала трансплантация костного донорского материала», — пояснил заведующий отделением Тавриз Аббасов.

Во время операции травматологи выполнили шов и пластику сухожилия, зафиксировали костный имплант и обеспечили его кровоснабжение. Кровоток определяет, сможет ли пересаженная кость полноценно прижиться.

Сейчас пациент проходит раннюю реабилитацию под наблюдением специалистов. По прогнозам врачей, через несколько месяцев он сможет полностью восстановить мелкую моторику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.