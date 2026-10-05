Шесть коммунальных предприятий в Пушкинском округе подготовились к зиме

Шесть коммунальных предприятий Пушкинского округа готовы к зиме. С 1 октября тепло поступает практически во все многоквартирные дома и социально значимые объекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отопительный сезон стал центральной темой очередного совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами округов. В Пушкинском округе полностью отапливаются школы, детские сады, спортивные объекты и медицинские учреждения. В некоторых жилых домах продолжают удалять воздух из систем отопления.

Подготовка к зиме также охватывает более 1 400 дорог, 560 дворов и 32 общественных пространства, находящихся на обслуживании в округе. Здесь работают шесть муниципальных казенных и бюджетных учреждений. В их распоряжении 269 единиц техники, штат насчитывает около 700 сотрудников.

К холодному сезону и связанному с ним риску травм готовятся и в здравоохранении. В Пушкинской клинической больнице имени профессора В. Н. Розанова стационар краткосрочного пребывания работает в 10 отделениях. Он предназначен для малоинвазивных хирургических операций: диагностику, лечение и выписку пациента проводят в течение 4–24 часов. Помощь оказывают взрослым и детям, поступление возможно в плановом, неотложном и экстренном порядке.

Участники совещания также обсудили благоустройство. В 2026 году в округе комплексно привели в порядок 14 дворов, установили 17 детских игровых площадок и обустроили 26 народных троп. В 2027 году работу по повышению комфорта и качества жизни жителей Пушкинского планируют продолжить.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа по подготовке к отопительному периоду продолжается и важно зафиксировать итоги.

«Зимой она (программа — ред.) тоже не останавливается, и очень важно зафиксировать успехи, результаты. Поэтому прошу вас, коллеги, также подготовиться», — сказал Воробьев.