Байкеры в Пушкино завершили мотосезон пятикилометровым пробегом

Участники местного отделения мотоклуба «Ночные волки» завершили сезон 3 октября в Пушкино. Колонна мотоциклистов с флагами проехала пять километров от Центрального парка культуры и отдыха до торгового центра «Пушкино Парк».

На финише байкеры устроили мотородео — соревнования на ловкость в управлении мотоциклом. В турнире участвовали четыре пары мотоциклистов.

Президент пушкинского отделения клуба Николай Клименко назвал прошедший сезон удачным. Участники проводили традиционные воскресные встречи на тренировочной площадке, где новички отрабатывали навыки безопасной езды, и путешествовали по стране. Байкеры выезжали на соревнования в Петрозаводск, Изборск и Вологду, а также ежемесячно посещали Донбасс с гуманитарной миссией.

Мотоциклы отправятся на сезонное хранение до майских праздников, когда участники клуба планируют вновь открыть сезон.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.