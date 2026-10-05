В Лобне поздравили труженицу тыла Евгению Горохову со 102-летием

Глава Лобни Анна Кротова и председатель совета депутатов Владимир Букин 3 октября навестили труженицу тыла и ветерана труда Евгению Семеновну Горохову, отметившую 102-й день рождения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анна Кротова и Владимир Букин передали Евгении Семеновне Гороховой поздравление от президента России Владимира Путина. Они пожелали имениннице крепкого здоровья, душевного тепла и заботы близких.

В годы Великой Отечественной войны Евгения Семеновна работала на оборонном предприятии в Долгопрудном и возглавляла комсомольскую бригаду. Ее труд неоднократно отмечали ведомственными наградами, орденами и медалями.

После войны ее жизнь была связана с Лобней. Она работала в сфере торговли, а также в Лобненском районном объединении «Сельхозтехника».

«Спасибо Вам за стойкость, труд и неоценимый вклад в Великую Победу. Низкий поклон Вам за все, что Вы сделали для страны и города», — сказала Анна Кротова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.