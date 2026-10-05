В Ногинске завершают капремонт дома — объекта культурного наследия

Капитальный ремонт многоквартирного дома на Рабочей улице, 51а в Ногинске планируют завершить до 16 октября. Здание является объектом культурного наследия, поэтому работы ведут с сохранением его исторического облика, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ногинске завершают комплексный капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Рабочая, д. 51а. Обновление должно сохранить исторический облик и архитектурные детали объекта культурного наследия, улучшить эксплуатационные характеристики здания и комфорт жителей.

Каждый этап работ согласовывают со специалистами по охране памятников. Материалы и технологии подбирают так, чтобы сохранить аутентичность фасада и конструктивных элементов.

Ремонт крыши и фасада практически завершен. Кровельное покрытие обновили с учетом современных норм гидро- и теплоизоляции для защиты от осадков и снижения теплопотерь. На фасаде восстановили отделку и сохранили характерные декоративные детали.

Сейчас подрядчик устраивает отмостку, которая защитит фундамент от размывания и промерзания, а также заменяет входные двери и окна в местах общего пользования. Новые конструкции отвечают современным требованиям энергоэффективности и безопасности, а их дизайн соответствует историческому стилю дома.

Все предусмотренные работы планируют завершить до 16 октября. Ремонт проводят в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.