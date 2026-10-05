В Починках открыли детскую площадку в космической тематике

Новая детская площадка открылась 4 октября на улице Горького в деревне Починки Богородского округа. Ее построили по инициативе жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инициативу жителей поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита в Богородский округ. Проект реализовали по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Площадку площадью 200 квадратных метров оформили в космической тематике. Здесь установили спортивные комплексы, подвесные качели, качалки-балансиры, качалки на пружине и другие игровые элементы. Для безопасности детей уложили травмобезопасное резиновое покрытие.

Праздник организовали Ногинский центр культуры и творчества «Глухово» и сельский дом культуры «Ямкино». Почетным гостем стала заместитель главы Богородского округа Евгения Устякина. Она поздравила жителей, отметила важность современных безопасных пространств для детей и пожелала, чтобы площадка всегда была наполнена детскими голосами и счастливым смехом.

«У нас очень мало таких зон, где детям можно поиграть, и современной площадки нам очень не хватало. Мы все очень рады, что она наконец-то появилась», — рассказала жительница Починок Анастасия Пензева.

Для детей подготовили музыкальную программу, игры, спортивные эстафеты и выступления ростовых кукол. Ребята сразу опробовали новые игровые элементы.

«Мы живем здесь уже 10 лет, и наконец это случилось. Было достаточно тяжело гулять с детьми, потому что попросту не было определенного места. Так что мы очень благодарны и счастливы!» — поделилась жительница Починок Юлия.

В завершение праздника каждый юный участник получил мороженое от главы Богородского округа Дениса Семенова и Ногинского хладокомбината.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.