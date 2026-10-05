В Подмосковье отремонтировали 246 км дорог к образовательным учреждениям

Мосавтодор в ремонтном сезоне 2026 года обновил 54 участка региональных дорог к детсадам, школам, учреждениям среднего и высшего образования в 31 муниципалитете. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье обновили 246 км покрытия на 54 участках дорог к образовательным учреждениям. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что дорожники продолжают наносить разметку и укреплять обочины. Он подчеркнул, что ремонт повышает безопасность и комфорт поездок родителей с детьми и учащихся на общественном транспорте.

Больше всего дорог обновили в Волоколамском округе — более 26,2 км, Егорьевске — 20 км, Клину — 17 км, Коломне — 15 км, Серпухове — более 12,7 км, Талдоме и Луховицах — по 12,4 км.

В Волоколамске покрытие заменили у Детгородковской школы и детсада в селе Теряево. В Егорьевске отремонтировали участки улиц Бронницкой и Самойловой у авиационного технического колледжа имени В. П. Чкалова, технологического института и школы. В Клину обновили дорогу к Зубовской школе имени П. А. Рассадкина.

В Коломне ремонт обеспечил подъезд к начальной школе в деревне Сельниково, Хорошовской средней школе и Проводниковской школе имени Героя РФ А. С. Маслова. Покрытие также заменили на улице Астахова у нескольких школ и детсадов и на части Озерского шоссе, ведущей к школе №14.

В Луховицах работы провели у школы в поселке совхоза Астапово и в деревне Павловская, где расположены Фруктовская средняя общеобразовательная школа имени Героя РФ О. Г. Малочуева и детсад. В Серпухове обновили Бутурлинское шоссе к школе №10 и детсадам «Улыбка» и «Ручеек», а также участки дорог у школ в селе Турово и деревне Лукьяново. В Талдоме улучшили путь к школе в деревне Павловичи.

Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе отремонтировали 155 участков региональных дорог протяженностью свыше 570 км. Актуальную информацию о дорогах и транспорте публикуют в официальном канале министерства в МАКС.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.