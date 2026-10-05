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Стабилизировать состояние не получается: Татьяну Тарасову госпитализировали

Спорт
Сергей Бобылев

Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в медицинском учреждении. Ее снова госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Стабилизировать ее состояние специалистам пока не удается.

7 сентября родственник тренера Алексей Тарасов рассказал о прохождении Татьяной Тарасовой планового медицинского обследования. После его завершения женщина вернулась домой.

Уже 17 сентября появились известия о повторной госпитализации тренера в медучреждение. Однако через двое суток Тарасова сама заявила о выписке из стационара.

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