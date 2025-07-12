«Я ненавижу женщин»: шокирующее признание подростка-маньяка в Подмосковье

Подросток, напавший на школьниц в Подмосковье, сделал это из-за ненависти к ним

Ненависть к женщинам стала причиной нападения подростка с молотком на двух сверстниц в Подмосковье. Об этом сообщает Baza .

11 июля в вечернее время недалеко от СНТ «Пеленг» в Домодедове 16-летний парень напал на двух школьниц, 13 и 16 лет.

Во время допроса он заявил, что его действия были мотивированы мизогинией, однако не смог объяснить причины своей ненависти к женщинам.

Девочки катались на велосипедах, когда на них напал подросток. В настоящее время они находятся в реанимации. Полиция продолжает расследование инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Как выяснилось, отцом мальчика является ученый-физик, кандидат наук и создатель ювелирного бренда Марко Тумаш.