Воробьев: власти Подмосковья вместе с родителями следят за ремонтом школ

На еженедельном совещании губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с главами округов и правительством области обсудили, как идет строительство и ремонт школ и детских садов по государственной программе. По словам главы региона, родители подмосковных школьников привлекаются для оценки качества в средних образовательных учреждениях.

Воробьев отметил, что к началу нового учебного года в Подмосковье свои двери для детей откроют 14 новых школ. Ремонт этих образовательных учреждений произведен из регионального бюджета. Среди них есть особенно значимые проекты в некоторых районах. Например, в Дзержинском специалисты скоро закончат строительство школы на 1100 учеников, этот объект местные жители ждут давно.

«Также большая государственная программа была принята на федеральном уровне в части капитального ремонта. В 21 школе из 57 работы уже завершены, еще 24 сдадим до конца июля. Одна из самых больших программ у нас в Серпухове, там одновременно ремонтируется рекордное количество школ (5). Каждый объект на контроле, приглашаем родительский актив, чтобы всю информацию жители получали от строителей, из первых уст. Свыше 40 тыс. ребятишек 1 сентября смогут пойти в новые и обновленные школы», — рассказал Воробьев.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский рассказал Воробьеву, что в программе капитального ремонта к 1 сентября находится 57 школ в 40 округах Подмосковья. В двух школах проведут частичный ремонт, там восстановят крыши и обновят фасады.

«По 20 работы завершены, ведется клининг, устанавливается мебель. До 20 июля ставим себе задачу завершить еще 11 школ, вторая декада июля — 14. На первую декаду августа у нас 6 школ и до 20 августа еще 6», — отметил Туровский.

Ранее Туровский доложил Воробьеву, что в целом в Подмосковье к началу нового учебного года (2025-2026) в регионе после ремонта и строительства откроют 72 школы. На данный момент одна из них уже открыта, еще 14 находятся на стадии возведения.

В ходе доклада Туровский сообщил, что поручение Воробьева по поводу гимназии имени Подольских курсантов в городском округе Подольск полностью выполнено, данный объект полностью обновлен. В общей сложности отремонтированные в 2025 году подмосковные школы примут более 30,6 тыс. учеников.