72 школы планируют открыть к 1 сентября в Подмосковье после стройки и ремонта

72 школы планируют открыть к 1 сентября в Московской области. 57 из них были на капитальном ремонте, 14 строятся, одна уже была открыта, рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский на еженедельном совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Одно учебное учреждение было открыто заблаговременно — на 1,1 тыс. мест в Ленинском г. о., микрорайоне Купелинка.

Школы будут обновлены в соответствии с современными стандартами для 30,6 тыс. учеников.

В каких школах идут работы?

Есть две полностью готовые школы, которые уже сданы в эксплуатацию и ждут открытия к 1 сентября. Речь идет об учебных учреждениях на 1,1 тыс. мест каждое в г. о. Подольск, микрорайоне Климовск, и г. о. Мытищи, микрорайон Сухарево.

Была завершена школа в г. о. Домодедово, микрорайон Барыбино. Ее площадь 10,7 тыс. квадратных метров. Рассчитана на 550 человек. Она готовится открыться к 1 сентября.

Закончено строительство школы на 550 мест в г. о. Ступино, квартал Надежда. Площадь составила 11,1 тыс. квадратных метров. Проводят пусконаладку инженерных сетей. Учреждение откроется к 1 сентября.

Монолитные работы на 1-2 блоках закончили в школе на 1,1 тыс. мест в Одинцовском городском округе, в городе Звенигород, микрорайон Восточный. Проводятся фасадные работы, отделка помещений, благоустройство территории. Учебное учреждение тоже должны ввести в строй до 1 сентября.

Воспитательно-образовательный комплекс в г. о. Люберцы на 1,1 тыс. мест и детсад на 100 мест достроили по поручению губернатора Подмосковья. Комплекс откроется с 1 сентября.

После 1 сентября 2025 года будет проводиться капитальный ремонт гимназии №5 в Дзержинском. Его проведут в этой школе к 1 сентября 2026 года.

На 85% готова большая школа в г. о. Зарайск на улице Московской. Она рассчитана на 825 человек. Откроется 1 сентября.

Изначально планировали сделать пристройку на 550 мест к школе №5 в Богородском г. о. на улице Кирова. Однако во время обследования выяснилось, что она аварийная. Здание снесли и строят новое, рассчитанное на 950 мест.

Делают три пристройки к школам: на 300 мест для гимназии №13 в Долгопрудном, на улице Молодежная Площадь на 1,9 тыс. квадратных метров; на 200 мест к СОШ №3 в Чехове, на улице Лопасненская Площадь на 4,6 тыс. квадратных метров, на 200 мест в г. о. Подольск на улице Парковой. Высокая степень готовности, вводится в эксплуатацию к 1 сентября.

Министр строительного комплекса Московской области добавил, что капремонт завершен в 20 школах. Там проводят уборку, устанавливают мебель.

Ранее губернатор Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают реализовывать программу по капремонту школ. В Серпухове установили рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.