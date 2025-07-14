Губернатор Воробьев: в Серпухове одновременно ремонтируют рекордное число школ

В Подмосковье продолжается реализация программы по капитальному ремонту школ и в Серпухове в рамках этой программы поставлен рекорд, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в ряде муниципалитетов есть ключевые объекты для капремонта, и поблагодарил финансовый блок за содействие.

Ранее губернатор сообщил, что в 2025 году в Подмосковье появится 14 школ, построенных за счет бюджета. Кроме того, строят и школы за счет внебюджетных источников.