Андрей Воробьев: 14 новых школ за счет бюджета появятся по итогам 2025 года

В 2025 году в Подмосковье появится 14 школ, построенных за счет бюджета. Реализуется также госпрограмма по капремонту образовательных организаций, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В рамках президентских целей, национальных целей вы знаете, что продолжительное время мы строим и продолжаем строить школы: когда-то 30, когда-то 34. В этом году у нас <…> 14 бюджетных школ, еще есть внебюджетные школы», — рассказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он напомнил, что также большая государственная программа принималась на федеральном уровне в части капитального ремонта учебных заведений.

Ранее Воробьев рассказывал, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.