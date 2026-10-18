«Бесплатный шопинг под видом митингов»: россиянка показала последствия грабежей в Ницце

По словам очевидицы, список похищенного радикалами выглядит как перечень покупок. В него вошли дорогостоящие кроссовки, смартфоны, духи и элитное спиртное. Мария подчеркнула, что ближе к наступлению темноты на улицах появились совершенно другие граждане, чем те, которые были во время мирных митингов. Они скрыли лица под масками, влились в толпу и принялись целенаправленно крушить витрины и грабить магазины.

В ходе погромов нападавшие взломали и опустошили спортивные бутики Foot Locker, JD Sports и Decathlon. Оттуда они уносили брендовую спортивную одежду и кроссовки.

Серьезному налету подверглись салоны сотовой связи — там мародеры полностью разворовали демонстрационные витрины со смартфонами.

В магазине видеоигр и игровых приставок нападавшие настойчиво пытались разбить остекление, однако защитное полотно витрины выдержало натиск. При этом супермаркет Sephora был разграблен подчистую — из него вынесли всю имевшуюся парфюмерию. Кроме того, хулиганы разгромили винный магазин, после чего распивали украденное вино и шампанское прямо посреди улицы.

На опубликованных блогером кадрах запечатлены искореженные защитные роллеты, фасадные плиты из фанеры, сплошная паутина трещин на стеклах и засыпанные осколками тротуары.

Мария отметила, что со стороны происходящее выглядело как попытка устроить себе «бесплатный шопинг», за который теперь придется расплачиваться пострадавшим владельцам бизнеса. Она также выразила сожаление, что за волной погромов и разрушений теперь едва ли услышат тех горожан, которые днем выходили на улицы исключительно ради мирного заявления о социальных проблемах.

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