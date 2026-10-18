Россия может «потерять» остров размером с 88 футбольных полей

Российская Федерация рискует потерять статус острова для участка суши площадью в 88 футбольных полей. Из-за стремительного обмеления Каспийского моря остров Нордовый постепенно соединяется с материковой частью, сообщает Telegram-канал SHOT .

Расположенный в акватории Кизлярского залива остров за последние годы все заметнее смыкается с береговой линией. Из-за отступления водной глади мелководные проливы полностью пересыхают, обнажая новые участки дна между сушей и островом.

За минувшую пятилетку уровень Каспия сократился сразу на полтора метра.

По оценкам специалистов, сохранение текущей динамики падения уровня воды грозит снижением еще на 4–5 метров в течение ближайших 20 лет. При таком развитии событий Нордовый окончательно трансформируется в часть континентальной суши, а аналогичная судьба постигнет и ряд соседних островов, которые превратятся в полуострова.

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