USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,77
-0.17 %

Россия может «потерять» остров размером с 88 футбольных полей

Общество

Фото - © Telegram-канал SHOT

Российская Федерация рискует потерять статус острова для участка суши площадью в 88 футбольных полей. Из-за стремительного обмеления Каспийского моря остров Нордовый постепенно соединяется с материковой частью, сообщает Telegram-канал SHOT.

Расположенный в акватории Кизлярского залива остров за последние годы все заметнее смыкается с береговой линией. Из-за отступления водной глади мелководные проливы полностью пересыхают, обнажая новые участки дна между сушей и островом.

За минувшую пятилетку уровень Каспия сократился сразу на полтора метра.

По оценкам специалистов, сохранение текущей динамики падения уровня воды грозит снижением еще на 4–5 метров в течение ближайших 20 лет. При таком развитии событий Нордовый окончательно трансформируется в часть континентальной суши, а аналогичная судьба постигнет и ряд соседних островов, которые превратятся в полуострова.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.