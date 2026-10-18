Пассажиры «проклятого рейса» застряли в Шереметьево на 2 ночи из-за ряда переносов

Вылет пассажирского самолета египетской авиакомпании по маршруту Москва — Хургада столкнулся с очередной задержкой. Из-за этого часть путешественников была вынуждена провести в терминале Шереметьево уже вторую ночь подряд, сообщает Telegram-канал Baza .

После отмены отправления борта из-за внезапного ухудшения самочувствия бортпроводницы рейс первоначально сдвинули на 08:00 утра. Людям выдали сданный ранее багаж и дали обещание организовать размещение в гостинице.

Однако, по утверждению самих пассажиров, заселить удалось лишь часть клиентов. Компенсации или талоны на горячее питание так и не были предоставлены.

Позже ночью поступило новое оповещение. Время вылета борта перенесли на 13:35.

Череда сбоев с рейсом началась еще 16 октября. Тогда причиной первой длительной задержки послужила угроза атаки БПЛА. Воздушное судно не смогло приземлиться в московском аэропорту Шереметьево и ушло на запасной аэродром в Самару. Там клиентам выделили скромную сумму на еду без предоставления номеров в гостинице. Когда борт наконец добрался до Москвы и началась посадка, одной из стюардесс потребовалась медицинская помощь. Из-за отсутствия резервного летного состава у египетского авиаперевозчика в московском аэропорту пассажиров вновь высадили в терминал.

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