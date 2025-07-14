Капремонт 20 школ в Подмосковье закончили с начала года

В 2025 году запланирован капитальный ремонт 57 школ в Подмосковье. В 20 из них работы уже закончили, рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский на еженедельном совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

В 20 завершенных объектах проводится уборка, устанавливают мебель. До 20 июля планируют завершить еще 11 школ. В третьей декаде июля — 14 объектов.

На первую декаду августа уходит завершение работ в 6 школах. До 20 августа закончат 4 учреждения и 2 дополнительных, где частичный капремонт — кровля и фасад.

«Хотел поблагодарить глав г. о. Подольск, Наро-Фоминский, Богородский, Луховицы, Серпухов, Ступино, Щелково, Коломна, ЗАТО округ Восход, Клин, Орехово-Зуевский. Вне зависимости от смены заказчика главы максимально включены, сдают школы быстрее всех. Это 20 школ, которые были завершены самыми первыми», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше реализуют программу по капремонту школ.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.