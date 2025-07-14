Отремонтированные в 2025 году школы Подмосковья примут более 30,6 тыс учеников

Отремонтированные в 2025 году подмосковные школы примут более 30,6 тыс. учеников. Кроме того, к 1 сентября заработают 14 новых бюджетных школ, сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Новые объекты образования появятся в 13 муниципальных образованиях региона.

«Также к 1 сентября отремонтируем 57 школ в 40 округах. Появится 10,3 тыс. новых мест. Более 30,6 тыс. учеников после капитального ремонта пойдут в школы», — добавил Туровский в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее Воробьев рассказал, что в Подмосковье и дальше будут реализовывать программу по капремонту школ. Так, в Серпухове удалось установить рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул губернатор.