Ботинки сорвали подготовку морпехов США к учениям НАТО в Арктике

Американские морпехи покупали ботинки в Норвегии после того, как выданная обувь разрушалась на морозе во время подготовки к Cold Response 2026, сообщает «Царьград» .

Пентагон зафиксировал массовый брак ботинок у морских пехотинцев США во время подготовки к учениям НАТО Cold Response 2026 в Норвегии. Обувь разрушалась на морозе, поэтому военным пришлось покупать замену на месте.

Проблемы возникли в конце февраля, а сами маневры прошли в марте в Норвегии и Финляндии. В ботинках появлялись дыры, отделялись подошвы и проникала ледяная вода. Все бракованные пары использовали менее 30 дней, некоторых военнослужащих снимали с тренировок.

После возвращения на базу Кэмп-Лежен в Северной Каролине военные проверили запасы и обнаружили дефекты примерно у половины пар. Повторные проверки в апреле и июле выявили новые изъяны, причем летом их доля выросла. В Cold Response 2026 участвовали около 3 тысяч американских морпехов.

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