Пожар на стройрынке в Одинцовском округе полностью потушили через сутки

Пожарные полностью потушили возгорание на строительном рынке на 73 км Минского шоссе в Одинцовском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее в деревне Наро-Осаново произошел масштабный пожар на территории строительного рынка. Ночью потушили открытое горение.

Сигнал о ЧП поступил 16 сентября в 14:24. Там загорелись два ряда стройрынка на площади 600 кв. м. В 18:03 огонь локализовали на площади 2,4 тыс. «квадратов», горели пять строений. В 23:25 — потушили открытое горение.

Также 17 сентября в 15:11 пожарные ликвидировали последствия ЧП.

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