В Одинцовском округе пожарные тушат склад стройматериалов

Пожар площадью 600 кв. м произошел в деревне Наро-Осаново Одинцовского округа на складе стройматериалов. На месте работают 16 единиц техники и около 50 пожарных, сведений о пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пожар возник в 14:22 на складе стройматериалов в деревне Наро-Осаново, в районе 73-го километра Можайского шоссе. В 14:50 на место прибыли пожарные расчеты. По предварительным данным, в тушении задействованы 16 единиц техники и около 50 человек личного состава.

Площадь возгорания составляет 600 кв. м. Представители органов местного самоуправления находятся на месте происшествия. Сведения о пострадавших на момент публикации не поступали.

Для безопасности временно изменили схему движения в районе склада: транспорт перенаправили с Минского на Можайское шоссе. Пожарные локализуют огонь, чтобы не допустить его распространения на остальную территорию рынка площадью около 2 тыс. кв. м. Ликвидация возгорания продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.